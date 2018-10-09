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Bakan Varank: Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz

09.10.2018 - 14:08 | Son Güncelleme :
Bakan Varank: Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Makine ve teçhizat yatırımına yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacağız. 

* Yerlileştirme programı kapsamında 1.5 milyar liralık destek vereceğiz. 

* TSE ve TPE hizmetleri için ilan edilen yüzde 25 indirim 2019 sonuna kadar devam edecek.

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*KOSGEB geri ödemeli destekte daha önce 30 Haziran'a kadar ertelenen borç ödemeleri 3 ay daha ertelenecek

* Şunu belirtmeliyim ki enflasyonla mücadelede yüksek katma değerli bir ekonomi olduğumuzu söylemeliyim. 

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* Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz. Açıkladığımız enflasyonla mücadeleye tam destek vermeye çalışıyoruz. 

* Bakanlık uhdesinde belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz. 


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