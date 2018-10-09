Bakan Varank: Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
* Makine ve teçhizat yatırımına yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacağız.
* Yerlileştirme programı kapsamında 1.5 milyar liralık destek vereceğiz.
* TSE ve TPE hizmetleri için ilan edilen yüzde 25 indirim 2019 sonuna kadar devam edecek.
##$HABER_1449642$##
*KOSGEB geri ödemeli destekte daha önce 30 Haziran'a kadar ertelenen borç ödemeleri 3 ay daha ertelenecek
* Şunu belirtmeliyim ki enflasyonla mücadelede yüksek katma değerli bir ekonomi olduğumuzu söylemeliyim.
##$HABER_1449639$##
* Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz. Açıkladığımız enflasyonla mücadeleye tam destek vermeye çalışıyoruz.
* Bakanlık uhdesinde belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz.
- En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...
- İş yerinde bu 11 cümleyi sakın kullanmayın
- Miami'den Tokyo'ya en iyi sokak yemeği satıcıları! Türkiye'den bir yer listeye girdi
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
- KREDİ