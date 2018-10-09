Bakan Varank: Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Makine ve teçhizat yatırımına yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacağız.

* Yerlileştirme programı kapsamında 1.5 milyar liralık destek vereceğiz.

* TSE ve TPE hizmetleri için ilan edilen yüzde 25 indirim 2019 sonuna kadar devam edecek.

##$HABER_1449642$##

*KOSGEB geri ödemeli destekte daha önce 30 Haziran'a kadar ertelenen borç ödemeleri 3 ay daha ertelenecek

* Şunu belirtmeliyim ki enflasyonla mücadelede yüksek katma değerli bir ekonomi olduğumuzu söylemeliyim.

##$HABER_1449639$##

* Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz. Açıkladığımız enflasyonla mücadeleye tam destek vermeye çalışıyoruz.

* Bakanlık uhdesinde belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz.