Bakan Varank yatırım müjdesi verdi

Yatırım; katma değerli üretime, istihdama ve ihracata da ciddi katkılar sunacak

*Yatırımın cari açığın azaltılmasına 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor

*Oyak Renault'un sabit yatırım tutarı 100 milyon Euro'yu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek

Projenın en önemli aşaması olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temeli, 19 Ekim'de Bursa'da atılacak

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek.

Bakan Varank'ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 Ekim'de Bursa'da önemli bir yatırım temelinin atılacağını açıkladı. Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek tesisin yatırım bedeli 100 milyon Euro'yu aşıyor.

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