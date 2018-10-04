Bakan Varank yatırım müjdesi verdi
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 Ekim'de Bursa'da önemli bir yatırım temelinin atılacağını açıkladı. Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek tesisin yatırım bedeli 100 milyon Euro'yu aşıyor.
Bakan Varank'ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:
Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek.
Projenın en önemli aşaması olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temeli, 19 Ekim'de Bursa'da atılacak
*Oyak Renault'un sabit yatırım tutarı 100 milyon Euro'yu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek
*Yatırımın cari açığın azaltılmasına 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor
Yatırım; katma değerli üretime, istihdama ve ihracata da ciddi katkılar sunacak
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