‹ Önceki Haber Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Sonraki Haber › ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

Bakan Varank yatırım müjdesi verdi

04.10.2018 - 16:29
Bakan Varank yatırım müjdesi verdi

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 Ekim'de Bursa'da önemli bir yatırım temelinin atılacağını açıkladı. Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek tesisin yatırım bedeli 100 milyon Euro'yu aşıyor.

Bakan Varank'ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek.

Projenın en önemli aşaması olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temeli, 19 Ekim'de Bursa'da atılacak

*Oyak Renault'un sabit yatırım tutarı 100 milyon Euro'yu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek

*Yatırımın cari açığın azaltılmasına 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor

Yatırım; katma değerli üretime, istihdama ve ihracata da ciddi katkılar sunacak


‹ Önceki Haber Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Sonraki Haber › ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.497 Değişim: -2,77% Hacim : 7.315 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.497 04.10.2018 Yüksek 97.072
Açılış: 97.043
6,1900 Değişim: 2,37%
Düşük 6,0478 04.10.2018 Yüksek 6,2298
Açılış: 6,04775
7,1449 Değişim: 2,89%
Düşük 6,9330 04.10.2018 Yüksek 7,1795
Açılış: 6,94425
238,74 Değişim: 2,54%
Düşük 232,64 04.10.2018 Yüksek 240,21
Açılış: 232,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.