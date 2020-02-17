‹ Önceki Haber "Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız" "Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız" Sonraki Haber › Gözler Merkez Bankası'nda! İşte ekonomistlerin faiz kararı beklentisi Gözler Merkez Bankası'nda! İşte ekonomistlerin faiz kararı beklentisi

Bakan Varank, Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla buluştu

17.02.2020 - 14:49
Bakan Varank, Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla buluştu | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılırken; daha sonra konferansın fuaye alanındaki stantları gezerek İngiliz şirketlerin inovatif ürün ve hizmetlerini inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal'la birlikte, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı.

##$HABER_1460227$##

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECAN) Ticari Komiseri Judith Slater, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı İhracat Bölümü Genel Direktörü John Mahon'un katılımıyla düzenlenen konferansta, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ajandası hakkında bilgiler veren Varank, daha sonra Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Varank daha sonra konferansın fuaye alanındaki stantları gezerek İngiliz şirketlerin inovatif ürün ve hizmetlerini inceledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
120.792 Değişim: 0,00% Hacim : 14.165 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 120.561 17.02.2020 Yüksek 121.242
Açılış: 120.982
6,0512 Değişim: 0,09%
Düşük 6,0411 18.02.2020 Yüksek 6,0522
Açılış: 6,0458
6,5560 Değişim: 0,07%
Düşük 6,5466 18.02.2020 Yüksek 6,5586
Açılış: 6,5512
308,71 Değişim: 0,44%
Düşük 307,15 18.02.2020 Yüksek 308,84
Açılış: 307,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.