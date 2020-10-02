Bakan Varank: Salgın koşullarına rağmen yüzde 30 arttı | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla" şeklinde açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla. Yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacağız. Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurduğumuz 100 milyon liralık fonla erken aşama girişimleri destekleyeceğiz." şeklinde açıkladı.

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