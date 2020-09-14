Bakan Varank: İlk 3'te yerimizi aldık | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık" şeklinde açıkladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi aldık. (Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" dedi.

##$HABER_1464255$##

Etiketler