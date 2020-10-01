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Bakan Varank: Elektrik tüketim rekoru kırıldı

01.10.2020 - 11:57
Bakan Varank: Elektrik tüketim rekoru kırıldı | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank,"OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Varank, Eylül'de İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde olduğunu ve istihdam oluşturma hızının güçlendiğini belirtti.

Bakan Varank yaptığı açıklamada Eylül ayında 25 gün boyunca son 6 ayın elektrik tüketim rekorunun da kırıldığını söyledi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular.

-Muhalefet, komple yeni yatırımla ilave yatırım arasındaki ayrımı bilmiyor. Firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor.

-OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor.


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