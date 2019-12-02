Bakan Varank: Ekonomiye olan güven artıyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "İç talepteki canlanmayla GSYH'da 3.çeyrekte %0,9’luk bir büyüme yakaladık. Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabı üzerinden açıklanan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "İç talepteki canlanmayla GSYH'da 3.çeyrekte %0,9’luk bir büyüme yakaladık. Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için vargücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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İç talepteki canlanmayla GSYH'da 3.çeyrekte %0,9’luk bir büyüme yakaladık. Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için vargücümüzle çalışıyoruz #MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/LmFHSdRHHk — Mustafa Varank (@varank) December 2, 2019

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