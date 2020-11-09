Bakan Varank: Ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Açılış Programı'nda konuşan Bakan Varank "YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız." dedi.

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