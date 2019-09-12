Bakan Varank, EBRD Başkanını kabul etti | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti'yi kabul etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki görüşmede, Türkiye ve EBRD arasında, önümüzdeki dönemde, sanayi politikaları ve inovasyon alanlarındaki iş birliği olanakları gündeme geldi.

Bankanın Türkiye'deki operasyonları ve gelecek dönem stratejileri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başta olmak üzere Bakanlığın teknoloji ve inovasyon altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ile Çetin Ali Dönmez, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofisi Başkanı Barış Dinçer, EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Islak ile EBRD Ekonomisti Lorenzo Ciari de hazır bulundu. Görüşme, fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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