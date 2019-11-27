Bakan Varank: Bugün itibarıyla çağrıya çıktık | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler. Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoyatırım Destek Programı'nı düzenlediklerini söyledi.

Bakan Varank 10 milyon liranın altında bulunan yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım ile kabul edeceklerini söyledi ve şunları belirtti:

"Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler."

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