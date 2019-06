Bakan Varank: Biz bu hedefe baş koyduk | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank "Açıkça söylüyorum, biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır. Şundan eminiz, gözü kara girişimcilerimiz, çalışkan sanayicilerimiz sayesinde önümüzdeki dönem, Türkiye'nin yeni fırsat pencerelerini en iyi şekilde değerlendirdiği bir dönem olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önümüzdeki dönemde Milli Teknoloji Hamlesi anlayışı çerçevesinde desteklerin artırılacağını belirterek, "Açıkça söylüyorum, biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır. Şundan eminiz, gözü kara girişimcilerimiz, çalışkan sanayicilerimiz sayesinde önümüzdeki dönem, Türkiye'nin yeni fırsat pencerelerini en iyi şekilde değerlendirdiği bir dönem olacak." dedi.

Varank, Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan ARSAN Kauçuk Fabrikasının açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada her yeni fabrikanın, yeni üretim, artı katma değer, ilave istihdam ve fazladan ihracat anlamına geldiğini belirten Varank, "Türkiye için üreten, katma değer oluşturan ve istihdam sağlayan her firmamız, Türkiye'nin yeni büyüme hikayesinin gerçek kahramanlarıdır. Bunu yaparken risk alan, vergi ödeyen, alın teri döken girişimcilerimiz her türlü takdiri ve övgüyü fazlasıyla hak ediyor." diye konuştu.

Kalkınmanın ve gelişmenin en önemli koşulunun üretim olduğunu vurgulayan Varank, Türkiye'nin üretimle üretimden gelen katma değerle büyüyüp hedeflerine ulaşacağını söyledi.

Bunun için sanayicinin her anlamda yanında yer almaya, onları desteklemeye, önlerindeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını anlatan Varank, geride kalan 17 sene boyunca, güçlü siyasi duruşları ve istikrarı önceleyen politikalarıyla sanayiye her anlamda güç kattıklarını ifade etti.

"REFORM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"

Varank, 2002 yılında 193 olan organize sanayi bölgesi sayısını 314'e, bu bölgelerde istihdam edilen çalışan sayısını da 415 binden 1,9 milyon kişiye çıkarmayı başardıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sadece bu veriler bile, ülkemizin hızlı büyümesinin ve güçlü kalkınmasının önemli göstergeleridir. Türkiye'nin kalkınma hikayesinin başka bir göstergesi olan Küçük Sanayi Sitelerimiz de kabına sığmaz hale geldi. 2002'den günümüze 118 sanayi sitesini destekleyerek, 118 bin kişiye istihdam sağladık. Bu dönem, sanayimizi sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da geliştirdiğimiz bir dönem oldu. 2002 yılında sadece 2 olan teknopark sayımız, bugün 63'ü faal olmak üzere 84'e ulaştı. Buralarda çalışan Ar-Ge personeli 53 bini aştı. Ayrıca, Ar-ge'yi yaygınlaştırarak, sanayicilerimizin daha çok Ar-Ge yapmasını sağlamak için reform niteliğinde adımlar attık."

ARSAN örneğinde olduğu gibi tüm gücünü üretime veren ve katma değeri artırmaya çalışan firmaların önünü açmak için çok kapsamlı bir teşvik sistemi uyguladıklarını anımsatan Varank, yatırım yerinden finansmana, vergisel desteklerden istihdam desteklerine kadar çok geniş bir alanda üreten firmalara katkı sağladıklarını söyledi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Bakan Varank, önümüzdeki dönemde Milli Teknoloji Hamlesi anlayışı çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara sağlanan destekleri daha da artıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için yeni destek programları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak, tüm imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ettik. Tabii bazen bizim bu çabamızı küçümseyenler, Türkiye'de sanki yatırımlar durmuş, yeni fabrikalar açılmıyormuş gibi hava estirenler olduğunu görüyoruz. Halbuki milli üretim seferberliği artık Türkiye'de 'ete kemiğe bürünmüş, meyve veren, somutlaşmış' bir gerçektir. Kanıt isteyenler buraya, Ferizli'ye gelsinler, fabrikaları gezsinler, ortaya konan çabayı ve emeği görsünler. Açıkça söylüyorum, biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır. Şundan eminiz, gözü kara girişimcilerimiz, çalışkan sanayicilerimiz sayesinde önümüzdeki dönem, Türkiye'nin yeni fırsat pencerelerini en iyi şekilde değerlendirdiği bir dönem olacak."

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPILAN PLANLARIN CARİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bakan Varank, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye de Allah'tan rahmet diledi.

Mursi'nin vefatı sonrası özgür dünyanın sözüm ona demokratik ülkelerinin kafalarını kuma gömdüğünü aktaran Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Mısır'ın yaşadığı akıbeti Türkiye'ye de yaşatmak isteyenlerin bir adımı olduğunu söyledi.

Bu niyet sahiplerinin Mursi'nin vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik benzetmelerle apaçık beyan etmekten de çekinmediğini aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Bu tablo bize bir şeyi çok net gösteriyor. Yurtta Sulh Darbe Konseyinin fahri üyeleri çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar. Türkiye'ye yönelik yapılan planların, kurulan tuzakların hala cari olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Tek başına Türkiye'nin takındığı tavrın, yürüttüğü politikaların Batı başkentlerinin planlarını nasıl yerle yeksan ettiğini, bunun nasıl öfke savrulmalarına neden olduğunu da görüyor, yaşıyoruz. Lafı eğip bükmeye gerek yok. Türkiye'nin duruşundan rahatsız olanlar, bu duruşun temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımızla ve AK Parti hükümetleriyle hesaplaşmak için önümüzdeki İstanbul seçimlerini de bir fırsat olarak görüyorlar. Bir belediye seçimine, olduğundan daha fazla siyasi anlam yükleyenler, 23 Haziran gecesi yaptıkları hatanın farkına varacaklar ama sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin yönetiminde asla bir zafiyet yaşanmayacak. Aksine, seçimsiz geçecek 4 yıllık süre zarfında, Türkiye ekonomisini sağlam adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah Binali Bey'in belediye başkanlığıyla da İstanbul, hem belediyecilik anlamında 5 yılını kaybetmeyecek hem de Türkiye'nin üretim seferberliğinde katkısını daha da artıracak. Biz buna yürekten inanıyoruz."

Bakan Varank, önümüzdeki dönemde daha esnek, sonuç odaklı, Ar-Ge faaliyetleriyle yatırım süreçlerinin eş güdümünü sağlayan, yüksek katma değer ve yüksek teknoloji üretimini özendiren bir sistem kurgusuyla teşvik sistemini daha da geliştireceklerine değinerek, sanayicilerle yürüttükleri yakın iş birliğinin başarıya ulaştırılacağını vurguladı.

