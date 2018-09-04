Bakan Varank açıkladı: 500 milyon liralık destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıklamasında “Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimciler ve üniversitelerin güç birliği, iş birliği yaparak ortaya koyacakları projelere toplamda 500 milyon liralık destek verilecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) için çağrıya çıkıldığını açıkladı. Bakan Varank, “Bütün imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 100 Günlük İcraat Programında yer alan yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ilk adım atıldı. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması için Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) devreye sokuldu. Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle cari açığın azaltılmasına katkı sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılmasına yönelik geliştirilen Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) için çağrıya çıkıldığını açıklayarak, “Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimler ve üniversitelerin güç birliği yapacağı mekanizmayla toplamda 500 milyon liralık destek verilecek” ifadelerini kullandı.

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"BÜTÜN İMKANLARIMIZI YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İÇİN SEFERBER EDİYORUZ"

"Yerli ve milli üretim stratejik duruşumuz" diyen Bakan Varank, "Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ilk adımı attıklarını kaydederek, "Başlattığımız bu destek mekanizması Türkiye'ye özgü ve oldukça cazip bir program. Bütün imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ediyoruz. Bu süreçte güçlü insan kaynağımıza, bilgi birikimimize ve sanayicimizin tecrübelerine güveniyoruz. Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olacak bu uygulama ülkemizin bir üst lige çıkmasına ciddi katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

SAYEM desteğiyle geliştirilecek ürünlerin yüksek teknoloji sınıfında olması şartını aradıklarını ifade eden Varank yeni mekanizma kapsamında ilk fazda özel sektör öncülüğünde bir konsorsiyumun kurulacağını söyledi. İkinci fazda ise projelerin değerlendirileceğini aktaran Varank, sanayi kuruluşlarının, Ar-Ge merkezlerinin, KOBİ'lerin, tekno girişimcilerin ve üniversitelerin güç birliğinin iş birliği yaparak ortaya koyacakları projelere toplamda 500 milyon liralık destek verileceğini kaydetti.

"BAŞVURU SÜRECİ İKİ AYRI AŞAMADA YAPILACAK"

Yüksek katma değerli ürün veya ürün grubu geliştirilmesini sağlayacak SAYEM'in başvuru süreci iki ayrı aşamada yapılacak. Başvuru sürecinin ilk aşamasında, konsorsiyum oluşturacak, kuruluşlar planladıkları ürün veya ürün grubu hakkında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına (TEYDEB) bilgi aktaracak ve görüşmeler yaparak çağrı kapsamına uygun başvurular hazırlayacak. İkinci aşamada, 1-30 Kasım tarihi arasında ön kayıt başvurusu yapılacak. Proje önerisi başvurularının ise son tarihi ise 31 Aralık olacak. Çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye "http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi-sayem-1-faz-cagrisi-acildi" adresinden ulaşılabilir.