‹ Önceki Haber Venezuela enflasyona karşı altın tahvilleri satıyor Venezuela enflasyona karşı altın tahvilleri satıyor Sonraki Haber › Dev ihale sonuçlandı! İşte kazanan grup Dev ihale sonuçlandı! İşte kazanan grup

Bakan Varank açıkladı: 500 milyon liralık destek verilecek

04.09.2018 - 14:55
Bakan Varank açıkladı: 500 milyon liralık destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıklamasında “Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimciler ve üniversitelerin güç birliği, iş birliği yaparak ortaya koyacakları projelere toplamda 500 milyon liralık destek verilecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) için çağrıya çıkıldığını açıkladı. Bakan Varank, “Bütün imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ediyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 100 Günlük İcraat Programında yer alan yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ilk adım atıldı. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması için Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) devreye sokuldu. Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle cari açığın azaltılmasına katkı sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılmasına yönelik geliştirilen Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) için çağrıya çıkıldığını açıklayarak, “Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimler ve üniversitelerin güç birliği yapacağı mekanizmayla toplamda 500 milyon liralık destek verilecek” ifadelerini kullandı.

##$HABER_1448814$##

"BÜTÜN İMKANLARIMIZI YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İÇİN SEFERBER EDİYORUZ"

"Yerli ve milli üretim stratejik duruşumuz" diyen Bakan Varank, "Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ilk adımı attıklarını kaydederek, "Başlattığımız bu destek mekanizması Türkiye'ye özgü ve  oldukça cazip bir program. Bütün imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ediyoruz. Bu süreçte güçlü insan kaynağımıza, bilgi birikimimize ve sanayicimizin tecrübelerine güveniyoruz. Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olacak bu uygulama ülkemizin bir üst lige çıkmasına ciddi katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

 SAYEM desteğiyle geliştirilecek ürünlerin yüksek teknoloji sınıfında olması şartını aradıklarını ifade eden Varank yeni mekanizma kapsamında ilk fazda özel sektör öncülüğünde bir konsorsiyumun kurulacağını söyledi. İkinci fazda ise projelerin değerlendirileceğini aktaran Varank, sanayi kuruluşlarının, Ar-Ge merkezlerinin, KOBİ'lerin, tekno girişimcilerin ve üniversitelerin güç birliğinin iş birliği yaparak ortaya koyacakları projelere toplamda 500 milyon liralık destek verileceğini kaydetti.

"BAŞVURU SÜRECİ İKİ AYRI AŞAMADA YAPILACAK"

Yüksek katma değerli ürün veya ürün grubu geliştirilmesini sağlayacak SAYEM'in başvuru süreci iki ayrı aşamada yapılacak. Başvuru sürecinin ilk aşamasında, konsorsiyum oluşturacak, kuruluşlar planladıkları ürün veya ürün grubu hakkında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına (TEYDEB) bilgi aktaracak ve görüşmeler yaparak çağrı kapsamına uygun başvurular hazırlayacak.  İkinci aşamada, 1-30 Kasım tarihi arasında ön kayıt başvurusu yapılacak. Proje önerisi başvurularının ise son tarihi ise 31 Aralık olacak. Çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye "http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi-sayem-1-faz-cagrisi-acildi" adresinden ulaşılabilir.


‹ Önceki Haber Venezuela enflasyona karşı altın tahvilleri satıyor Venezuela enflasyona karşı altın tahvilleri satıyor Sonraki Haber › Dev ihale sonuçlandı! İşte kazanan grup Dev ihale sonuçlandı! İşte kazanan grup
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.189 Değişim: -0,77% Hacim : 5.881 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.915 04.09.2018 Yüksek 94.589
Açılış: 94.254
6,6855 Değişim: 0,70%
Düşük 6,5917 04.09.2018 Yüksek 6,7257
Açılış: 6,63865
7,7285 Değişim: 0,13%
Düşük 7,6571 04.09.2018 Yüksek 7,7811
Açılış: 7,7187
256,14 Değişim: 0,00%
Düşük 254,37 04.09.2018 Yüksek 258,61
Açılış: 256,13
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.