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Bakan Tüfenkci'den yerli otomobil ve Kanal İstanbul açıklaması

19.06.2018 - 11:23
Bakan Tüfenkci'den yerli otomobil ve Kanal İstanbul açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Yaptıkları ortada olan bir lidere mi yoksa iş başına geldiklerinde Kanal İstanbul ve yerli otomobil projesi de dahil olmak üzere 'Bunları durduracağız, bunlar boş' diyen vizyon sahibi olmayan liderlere mi işi teslim edeceğiz, 24 Haziran'da buna karar vereceğiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) otobüs garajına sabah erken saatlerde gelerek ilk vardiyaya çıkacak sürücülerle kahvaltı yaptı.

Sürücülerle sohbet eden ve onların önerilerini dinleyen Bakan Tüfenkci, ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında MOTAŞ'ın otobüslerle milli iradeye sahip çıkma adına milleti meydanlara taşıdığını hatırlatan Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz'da ilk defa ülkenin sivil direniş gösterdiğini ve Türkiye'nin Yenikapı ruhuyla yeni bir yola girdiğini söyledi.

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Tüfenkci, 16 Nisan'da milletin bir tercih yaptığının altını çizerek, şöyle konuştu:“24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamasını kimler yapacak kararını sizler vereceksiniz.

16 yıllık bilgi, birikimi ve tecrübesi olan, yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, üniversitelerle, hastanelerle yaptıkları ortada olan bir lidere mi yoksa iş başına geldiklerinde Kanal İstanbul, yerli otomobil projesi de dahil olmak üzere 'Bunları durduracağız, bunlar boş' diyen vizyon sahibi olmayan liderlere mi işi teslim edeceğiz, 24 Haziran'da buna karar vereceğiz.”

“ESERLERE BETON YIĞINI DİYEN BİR ZİHNİYET VAR”

Bakan Tüfenkci, yolların kalitesini, köprülerin ne anlam ifade ettiğini en iyi sürücülerin bildiğini ifade ederek, “Yapılan eserlere 'beton yığını' diyen bir zihniyet var. Bunları küçümseyen bir anlayış var.

Oysa kendi iktidarları döneminde hangi yolları, köprüleri yaptıklarını, hangi tünelleri açtıklarını sormak lazım” diye konuştu.

Tüfenkci daha sonra Malatya Sebze ve Meyve Hali'ne giderek esnaflarla sohbet etti. Tüm dükkanları tek tek ziyaret eden Bakan Tüfenkci, esnaflar tarafından ikram edilen meyvelerden tattı.


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