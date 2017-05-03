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Bakan Tüfenkci büyüme beklentisini açıkladı

03.05.2017 - 17:01

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Büyümede iyimserim. Kredi derecelendirme kuruluşları veya Dünya Bankası Türkiye'de yüzde 3 büyüme öngörüyorlar ama ben piyasanın içinden birisi olarak büyümenin yüzde 4 ve üstünde olacağını düşünüyorum" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, işsizlik rakamlarının gelecek aydan itibaren düşeceğini, enflasyonda da yıl sonu itibarıyla tek haneli rakamlara geçileceğini belirterek, "Büyümede iyimserim. Kredi derecelendirme kuruluşları veya Dünya Bankası Türkiye'de yüzde 3 büyüme öngörüyorlar ama ben piyasanın içinden birisi olarak büyümenin yüzde 4 ve üstünde olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Tüfenkci Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) düzenlenen Ekonominin İyileştirilmesi Toplantısına katıldı. 

Tüfenkci, buradaki konuşmasında, uyguladıkları faiz oranları nedeniyle bankaları eleştirdi. Hala çok yüksek seviyede bulunan faiz oranlarının Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Bunun çözümü konusunda bizlerin adım atması gerekiyor. Çünkü bu faiz oranlarıyla Türkiye'de yatırım yapma noktasında dezavantajlı konumdayız. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye'de faizlerin biraz daha düştüğünü göreceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Tüfenkci, bankacılık sektöründe katılım bankalarının sayısını artırarak, finansa farklı bir boyut ve bakış açısı getirmeye çalıştıklarını belirtti.

OSB'LER YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Tüfenkci, Üretim Reform Paketi'nin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacağını bildirdi. Üretim Reform Paketi ile organize sanayi bölgelerinin (OSB) yeniden yapılandırılacağını ve sanayiciye ciddi destekler verileceğini belirten Tüfenkci, sanayicinin karşılaştığı bürokratik engelleri kaldırmak adına gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade etti.

Bu bölgelerde yatırım yapan sanayicinin tek muhatabının OSB'ler olacağını vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Emlak vergisini ya sıfırlayacağız ya da 4'te bire düşüreceğiz. Tabela vergisinden çöp vergisine kadar her şeyi oralardan kaldıracağız. İmar yetkisini OSB'ye vereceğiz. Ayrıca orada yüksek değerde arsaların satılmasını önlemek için belirli bir marj koyacağız, maliyetinin yüzde 25'inden daha fazlasına OSB'lerin satmasını önlemiş olacağız. Enerji desteğini de tartışıyoruz, özellikle TRT payının OSB'lerdeki sanayiciler üzerinden kaldırılması gibi. Bunları daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak için yapıyoruz."

İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN YÜZDE 5'TEN AŞAĞI BÜYÜMEMEMİZ LAZIM

Tüfenkci, istihdam ve enflasyon verilerine değinirken de işsizlik rakamlarının gelecek aydan itibaren düşeceğini, enflasyonda da yıl sonu itibariyle tek haneli rakamlara geçileceğini bildirdi. Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"İşsizlik rakamları bu ay belli bir oranda yüksek geldi ama mayıstan itibaren bu oranların hızlı şekilde düşeceğini ifade edeyim. Yüzde 10-11 civarlarında işsizlik rakamlarıyla 2017'yi belki bitiririz. Enflasyonda da inşallah sene sonu itibariyle tek haneli rakamları yakalamış oluruz. Büyümede ben iyimserim. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşları veya Dünya Bankası Türkiye'de yüzde 3 büyüme öngörüyorlar ama ben piyasanın içinden birisi olarak bu büyümenin yüzde 4 ve üstünde olacağını düşünüyorum. Bizim esasında Türkiye olarak yüzde 5'ten aşağı büyümememiz lazım ki işsizliği önleyebilelim."

Tüfenkci toplantıda, iş adamlarının taleplerini dinledi, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Toplantıya, eğitim amacıyla 47 ülkeden gelen yabancı üniversite öğrencileri de katıldı. Ülkeleriyle Türkiye arasında gönüllü elçi olan öğrencilerin, girişimcilik konusunda Bakan Tüfenkci'den destek istedikleri bildirildi. 

 


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