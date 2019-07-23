Bakan Selçuk emeklilerin maaş farkları için tarih verdi | Ekonomi Haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu. SSK emeklilerine maaşları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25-28 Temmuz arasında ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti. Bu kapsamda aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 tarihinde farkları ödenecek. Maaş farkları Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından belirlenmişti.

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bu yılın ocak ayında ise memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı. Bunun yüzde 4’ü toplu sözleşmeden kaynaklı zam, yüzde 6.73 de enflasyon farkından kaynaklandı. Böylece 2019 yılında memur ve emeklilerine toplam yüzde 16.74 zam yapılmış oldu. 2018 yılında ise memur ve emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 14.36 zam aldılar. 2017 yılında ise toplam zam oranı yüzde 9.89 oldu.

2019’un Temmuz ayında yapılacak yüzde 6.01 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak.

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