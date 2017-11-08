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Bakan sanayi üretimini değerlendirdi

08.11.2017 - 14:12

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sanayi üretimindeki artışa ilişkin, "Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen bu oran, sanayicilerimizin yoluna emin adımlarla devam ettiğinin güçlü bir göstergesi olmuştur. Reel sektörde işler yolunda gitmekte, göstergeler de bunu teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Sanayi üretiminin eylülde yıllık bazda yüzde 10,4 arttığını hatırlatan Elvan, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen bu oranın, sanayicilerin yoluna emin adımlarla devam ettiğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. 

Reel sektörde işlerin yolunda gittiğine, göstergelerin de bunu teyit ettiğine dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti: 

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"Sanayi üretiminde sektörlere yayılan dengeli bir üretim artışı gözlenmektedir. Nitekim alt sektörlere bakıldığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; mobilya imalatı yüzde 66,3, dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 36,5, gıda ürünleri imalatı yüzde 14,5, motorlu kara taşıtı imalatı ise yüzde 12,2 artış göstermiştir. Ayrıca sermaye malı üretimi yüzde 10,9 artış göstererek, sanayi üretimine yönelik yatırımların sürdüğünü ortaya koymuştur. 

Eylülde yurt içi üretim ve talep göstergeleri sanayi üretiminde kaydedilen artışı destekler niteliktedir. Kapasite kullanım oranı yüzde 79 ve Satınalma Yöneticileri Endeksi 53,5 olarak gerçekleşerek son yılların en yüksek değerlerine ulaşmıştır. Aynı dönemde, perakende ticarette ciro endeksi yüzde 11,3, elektrik üretimi yüzde 14,1, otomobil üretimi yüzde 13,3 ve beyaz eşya üretimi yüzde 14,7 artmıştır. Bu veriler önümüzdeki dönemde özel kesim yatırımları için de olumlu sinyaller vermektedir."
 
Elvan, ekonomik göstergelerdeki gelişmelerin büyüme oranlarını da yukarı yönlü etkileyeceğini vurgulayarak, "2017’nin üçüncü çeyreğinde beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme oranını görmemiz, buna bağlı olarak yıl sonunda da yüzde 5,5’in üstünde bir büyüme yakalamamız sürpriz olmayacaktır. " değerlendirmesinde bulundu. 
 


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