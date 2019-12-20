Bakan Pekcan'tan 'Brexit' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brexit (Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması) ile ilgili olarak, "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var" dedi.

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Pekcan şöyle devam etti: "Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdik. AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk"

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