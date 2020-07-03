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Bakan Pekcan'dan ihracatçılara 2 yeni müjde

03.07.2020 - 11:23
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara 2 yeni müjde | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın firmaların yurt dışından iş almalarını kolaylaştıracak ve ihracatçıların nakit akışlarını rahatlatacak iki yeni programını devreye aldıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Pekcan, daha önce olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde de ihracatçılara destek olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Pekcan, pandemi sürecinde Eximbank’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile de uyumlu olarak finansman mekanizmalarında pek çok esneklik ve kolaylık sağladığına işaret ederek, ihracatçılara kredi geri ödemelerinde 6 aya kadar vadelerin uzatıldığını ihracat taahhüt kapatma sürelerinin de 2 yıldan 3 yıla çıkarıldığını hatırlattı.

Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde Merkez Bankası tarafından Eximbank'a 20 milyar lira reeskont kredisi kaynağı aktarıldığını anlatan Pekcan, bu kaynağı Kredi Garanti Fonu teminatıyla da istihdamı koruyucu taahhütte bulunan ve talep daralması sonucu stok maliyeti olan firmalara yönlendirdiklerini söyledi.

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Pekcan, markalaşma konusunda da desteklere devam ettiklerine dikkati çekerek, marka kredisinde 2 yıl geri ödemesiz dönemle beraber azami vadeyi 10 yıla çıkardıklarını, maliyetleri ise düşürdüklerini bunun da ciddi talep gördüğünü dile getirdi.

TEMİNAT MEKTUBU KOLAYLIĞI

Pekcan, Türk Eximbank'ın firmaların yurt dışından iş almalarını kolaylaştıracak ve ihracatçıların nakit akışlarını rahatlatacak iki yeni programını devreye aldıklarını belirterek, bunlardan ilkinin "Yurtdışı Teminat Mektubu Programı" olduğunu aktardı.

Yurt dışında proje alan ihracatçı firmaların ve müteahhitlerin teminat mektubu sıkıntıları bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Daha önce yurt dışı projeleri için müteahhitlerimiz ve ihracatçılarımız teminat mektuplarını ticari bankalardan alabiliyordu. Biz şimdi Eximbank'ı da devreye sokuyoruz. Teminat mektuplarını artık Eximbank kanalıyla da vereceğiz. Böylelikle müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, firmalarımızın yeni pazarlara açılmalarının ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin de önünü açacağız."

FİRMALARA YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Pekcan, ikinci olarak da “Sigortalı Alacağın Teminata Dayalı Kredi Programı"nı hayata geçirdiklerinin altını çizerek, ihracata yönelik mal üreten imalatçılar ve tüm ihracatçıların yararlanabileceği yeni kredi programıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yeni program ile ihracatçı firmalarımızın, sigorta kapsamındaki alacaklarını teminat kabul edip, sevkiyat vadesinden bağımsız 1 yıla kadar finansman desteği sağlayacağız. Böylelikle, firmaların vadeli satış imkanlarının arttırılması ve nakit akışlarının rahatlatılmasını hedefliyoruz."
İhracat taahhüt kapama açısından da firmalara avantaj sağlandığı bilgisini veren Pekcan, "Tek bir kredi için teminata alınacak birden fazla sevkiyattan sadece kredi tutarı sevkiyat, ihracat taahhüdünün kapamasında kullanılacak." dedi.

Pekcan, söz konusu iki yeni düzenlemenin ihracatçılara ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.


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