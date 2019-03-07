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Bakan Pekcan: Polonya ile ticaret hedefimiz 10 milyar Euro

07.03.2019 - 17:33
Bakan Pekcan: Polonya ile ticaret hedefimiz 10 milyar Euro | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, Polonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6 milyar Euro'ya ulaştığını belirterek, "2017'de Cumhurbaşkanlarımızın altını çizdiği üzere, ilk hedefimiz, bunu 10 milyar Euro'ya taşımak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Türkiye-Polonya İş Forumu'nda konuştu. Pekcan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve 2009’da stratejik iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi.

Pekcan, Varşova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin, Polonya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere çok olumlu katkıları olacağına işaret ederek, "Polonya bizim için politik, ekonomik, askeri ve kültürel açıdan iş birliği yaptığımız ve önem verdiğimiz ülkedir." dedi.

Polonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6 milyar Euro'ya ulaştığını belirten Pekcan, şunları kaydetti: "2017’de Cumhurbaşkanlarımızın altını çizdiği üzere, ilk hedefimiz, bunu 10 milyar Euro'ya taşımak. Dengeli bir ticaret hacmimiz var. Bunu daha da ileri seviyeye götürmek için biz bir taraftan Polonya için ihracat pazarı olurken, bir tarafından da Polonya’nın en iyi tedarikçilerden birisi olmak için çalışacağız. Burada en çok iş insanlarımıza düşüyor. Biz sizin karşılaştığınız zorlukları, güçlükleri gidermek ve önünüzü açmak için buradayız."

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Pekcan, Polonya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) en dinamik ve en hızlı ekonomisi olduğunu vurgulayarak, Türkiye-Polonya ticari ve ekonomik ilişkilerinin kalıcı olması için her iki ülkeden iş insanlarına karşılıklı yatırım yapması çağrısı yaptı.

Pekcan, iki ülke arasındaki yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının yakın zamanda güncelleneceğini de bildirdi.

"POLONYALI YATIRIMCILARI ÜLKEMİZE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ruhsar Pekcan, Türkiye’de çok iyi tasarlanmış yatırımcı dostu teşviklerin olduğunu belirterek, "Bu teşvikler talep doğrultusunda güncelleştirebilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin, Avrupa’da en hızlı kar yapacakları ülke olduğunun altınız çizerek Polonyalı yatırımcıları ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Türk müteahhitlik sektörünün, "dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" listesinde 46 firma ile Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığını bildiren Pekcan, Türk müteahhitlerinin, 123 ülkede toplam değeri 380 milyar dolar olan 9 bin 600’ün üzerindeki projeyi başarıyla gerçekleştirdiğini kaydetti.

"POLONYA'DA TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk firmalarının Polonya’da bugüne dek 3,4 milyar dolar değerinde 39 proje üstlendiğini aktararak, önümüzdeki dönemde Polonya’da Türk müteahhitlik sektörü için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi.

Pekcan, AB ile 21 yıldır ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla yürütüldüğünü, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının tarım, kamu alımları ve e-ticareti kapsamadığı için bugün güncellemesinin zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, bu konuda Polonya’dan ve iş insanlarından destek istedi.

Pekcan, "Biz AB’den Türkiye olarak herhangi bir ayrımcılık beklemiyoruz. Sadece Türkiye’ye karşı objektif olunmasını, çifte standart uygulanmamasını ve Türkiye’nin üyeliğinin getireceği ekonomik faydanın göz ardı edilmemesini diliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz de ülkesinin Türkiye ile 600 yıldır diplomatik ilişkileri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye bizim için büyük önem taşımaktadır." dedi.

İki ülke arasındaki ticareti 10 milyar Euro'ya çıkarmak için çalışacaklarını ifade eden Emilewicz, Türk şirketlerinin Türkiye’den işçi getirme konusunda karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Emilewicz, Türk firmalarının Polonya pazarında kendilerini ispatladıklarını belirterek, "Bizim ikili ticaret hacmimizi ikiye katlayacağımıza inanıyorum. Bunun için çalışacağız." ifadesini kullandı. Bu arada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz, iş forumu öncesi, ticari ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan 4. Dönem İstişare Toplantısı mutabakat zaptını imzaladı. 


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