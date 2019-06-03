Bakan Pekcan: İhracatta rekor gerçekleşti | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Pekcan "Türkiye ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi" dedi.