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Bakan Pekcan: İhracatta kayda değer performansla yolumuza devam ediyoruz

25.09.2020 - 11:58
Bakan Pekcan: İhracatta kayda değer performansla yolumuza devam ediyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz. Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyretmektedir." açıklamasında bulundu.


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