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Bakan Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı

02.11.2019 - 11:59
Bakan Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, Denizli'de ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılım sağladı. Burada ihracat rakamlarını açıklayan olan Bakan Pekcan, "Bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyorum. Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik" açıklamasında bulundu. 

* Bundan sonrada genel tercihler sistemine göre her türlü kontrolü yaptıktan sonra 3 gün içinde açıklamaya devam ediyoruz. TÜİK ile Bakanlığımız arasında fark bulunmamaktadır. Her iki veriler de paylaşılmaktadır. İhracatımız belli bir dinamizmde sürüyor. İhracat rakamlarımız ekim ayında 16 milyar 336 milyon olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene ekim ayında 16 milyar 590 milyondu. Eylül ayına göre 1 milyar 116 milyon üstüne çıkmış durumdayız. 


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