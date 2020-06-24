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Bakan Pekcan: e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu

24.06.2020 - 13:05
Bakan Pekcan: e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan "Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak. 2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Ülkemizde 2019 yılında internetten kartlı, kapıda ödeme ve havale/eft kapsamında toplam 1 milyar 366 milyon sipariş verildi" açıklamasında bulundu.


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