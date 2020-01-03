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Bakan Pekcan: Büyümeye rekor katkı sağladı

03.01.2020 - 11:42 | Son Güncelleme :
Bakan Pekcan: Büyümeye rekor katkı sağladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Dış ticaret büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladı. Bu Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bakan Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu. 2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi. Dış ticaret büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladı. Bu Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısıdır. 2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız" dedi.

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