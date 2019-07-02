‹ Önceki Haber TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor Sonraki Haber › Elektrik tüketimi haziran ayında arttı Elektrik tüketimi haziran ayında arttı

Bakan Pekcan: Bayram sonrası ihracatımızdaki artış hızla kapanıyor

02.07.2019 - 11:20
Bakan Pekcan: Bayram sonrası ihracatımızdaki artış hızla kapanıyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bu yıl bayram tatili nedeniyle, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre haziran ayı ihracatının 10 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre eksi 3 milyar 790 milyon dolar ile başladığını ifade eden Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük bayram tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini vurguladı.

Pekcan, tatilin bitmesiyle hızlı bir ivme kazanan ihracatın haziranın son 20 gününde yüzde 19,6 arttığına dikkati çekerek, “Bu yükseliş bayram nedeniyle oluşan ihracat kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini sağlamıştır. Haziran ayı ihracatımız GTS’ye göre 11 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir“ ifadesini kullandı.

##$HABER_1455955$##

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA AZALMA DEVAM EDİYOR

Bakan Pekcan, haziranda ithalatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak 15 milyar 86 milyon dolara gerilediğine işaret etti. Pekcan, 2018 yılının haziran ayında yüzde 69,7 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının haziran ayında yüzde 76,9 düzeyine yükseldiğini kaydetti.

Haziranda dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 düzeyinde azalarak 3 milyar 489 milyon dolara gerilediğini aktaran Pekcan, geçen yılın haziran ayında dış ticaret açığının 5 milyar 923 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Pekcan, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığının toplam 13 milyar 963 milyon dolara gerilediğine işaret ederek, dış ticaret hacminin ise yüzde 11,3 azalarak 190,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Pekcan, “Önümüzdeki aylarda artacak turizm gelirlerinin de etkisiyle mal ve hizmet dış ticaretinde 2019 yılının ilk yarısında, ödemeler dengesi rakamları açıklandığında, Türkiye’nin toplam mal ve hizmet ihracatının ithalatımızı karşılayacağını görmeyi bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATTAKİ REKOR YENİLENDİ

Küresel ticarette olumsuz gelişmelere rağmen 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki olumlu performansın sürmesini beklediklerini vurgulayan Pekcan, küresel ekonomide, özellikle de en önemli ihracat pazarı olan Avro Bölgesi'nde büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmasına karşın, ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını kaydetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranındaki olumlu gelişmelerin de dikkat çekici olduğunu dile getiren Pekcan, “Bu oran 2018 yılının ilk 6 ayındaki yüzde 67,3 seviyesinden 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 86,3 seviyesine yükselmiştir.” ifadesini kullandı.

Pekcan, 47,9 puan ile son 1 yılın en yüksek verisi görülen Haziran PMI verilerinin de uluslararası pazarlardaki sıkıntıya rağmen ihracat siparişlerinde artış olduğunu teyit ettiğine dikkati çekti.

DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI İHRACATLA AZALIYOR

Bu yıl dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

“Yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 27 milyar 974 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 27 milyar 974 milyon dolar azalmıştır. Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacı, net ihracatımızın pozitif performansı ile düşmektedir.“

Bakan Pekcan, önümüzdeki aylarda da ihracatın büyümeye güçlü bir şekilde pozitif destek vermeye devam etmesinin beklendiğini vurguladı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor Sonraki Haber › Elektrik tüketimi haziran ayında arttı Elektrik tüketimi haziran ayında arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.189 Değişim: 0,45% Hacim : 4.142 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 99.179 02.07.2019 Yüksek 100.342
Açılış: 99.818
5,6754 Değişim: 0,54%
Düşük 5,6390 02.07.2019 Yüksek 5,7007
Açılış: 5,645
6,4194 Değişim: 0,62%
Düşük 6,3686 02.07.2019 Yüksek 6,4441
Açılış: 6,38
254,19 Değişim: 1,05%
Düşük 250,92 02.07.2019 Yüksek 255,37
Açılış: 251,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.