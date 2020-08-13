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Bakan Pekcan açıkladı: Libya ile önemli anlaşma

13.08.2020 - 11:24
Bakan Pekcan açıkladı: Libya ile önemli anlaşma | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan: "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları söyledi: İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak. İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz.


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