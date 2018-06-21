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Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması

21.06.2018 - 10:46 | Son Güncelleme :
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması

Bakan Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi kapsamında 15 yıllık sürede 3,2 milyar avroluk yatırım yapılmasını öngördüklerini belirterek, "Bu projenin Türk ekonomisine katkısı 50 milyar avro olacak. Bunlar varsayım değil, bir fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkmış rakamlardır." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Özlü, tasarladıkları otomobilin dijital teknoloji ve akıllı sürüş sistemleri ile donatılmış geleceğin otomobili olduğunun altını çizerek, bu otomobilin elektrikli olacağını, artık içten yanmalı motorların sonuna gelindiğini ifade etti.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motorlara sahip araçların şehir merkezlerine girişinin yasaklanacağına dikkati çeken Özlü, büyük firmaların tamamen elektrikli otomobil üretmek üzerine planlama yaptıklarını kaydetti.

Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde sadece devletin bulunmadığına işaret ederek, burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dahil, özel sektörün 6 kuruluşu olduğunu anımsattı.

Bunların ihracat yapan, Türkiye ölçeğinde yaygın bayileri olan, dünyayı takip eden şirketler olduğuna işaret eden Özlü, "Muharrem İnce, bu şirketlerden herhangi birini arayıp sorsa doğruyu öğrenebilirdi. Maalesef muhalefet çalışmıyor, tembel, okumuyor, düşünmüyor. Dedikodu tabir edilen ifadelerle muhalefet yapıyor. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Bizim projemizle ilgili biraz çalışsa, okusa sanki daha doğru olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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