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Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması

25.10.2018 - 10:56 | Son Güncelleme :
Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, imar barışı ile ilgili yaptığı açıklamada "İmar barışında süreyi uzatmayı değerlendireceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Ekim'de sona ermesi öngörülen imar barışında süre uzatım talebini değerlendireceklerini söyledi. Haber televizyonlarında yer alan habere göre, Kurum "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor" dedi.

Mayıs ayında TBMM'de kabul edilerek kısa bir süre sonra yasalaşan imar barışı Türkiye'deki 12-13 milyon tapusuz ve imara uygun olmayan yapıyla ilgili 'yapı kayıt belgesi' verilmesini daha sonra da bu belgenin tapuya dönüştürülmesini öngörüyor.

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Yetkililer Türkiye'de 26.5 milyon bağımsız birim olduğunu bu yapılarda imara aykırılıkların oranının yüzde 60 olduğunu belirtiyorlar.

İmar barışı ile ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesini öngörüyordu.


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