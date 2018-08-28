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Bakan Kurum konut kampanyasının detaylarını anlattı

28.08.2018 - 10:26 | Son Güncelleme :
Bakan Kurum konut kampanyasının detaylarını anlattı

Konutta indirim kampanyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında başladı.

Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. Bugün başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, Kiptaş, Oyak inşaat ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor.

Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamada öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Ülkemizin içime sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz

GÜÇLÜ BİR EKONOMİYİZ

*Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor

*Gayrimenkul sektörü üzerine ne zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdi

*Birlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor

*Milli ve yerli bir duruş sergileniyor

*İnşaat sektörü tüm fedakarlığı yapıyor

*Ülkemiz ekonomik kuşatma ile karşı karşıya

*Güçlü bir ülke ve ekonomiyiz

YÜZDE 10 İNDİRİM

*Cumhurbaşkanımızın döviz bozdurun çağrısı karşılık buldu

*Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum

*Kampanyamız 100 bin birimi ilgilendiriyor

*İstanbul Ankara başta tüm Anadolu da uygulanacak

*Özü şu; satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim olacak

*Peşinat yüzde 10 olacak

KUR ARTARSA ZARAR GÖRÜLMEYECEK

*Dövizde yatırımı olan altında olan zarar görmeyecek

*Kur artarsa taksitten düşecek

*Kimsenin köşede dolar altın koymasına gerek Yok

*2 kere yüzde 15 ara ödeme var

*Kalan içim bankasız kendi bünyelerinde taksit yapacak

*6 yıl ya da 1 yolda borcu kapatana da avantaj sunulacak

*Banka ve kefalet olmaması sektörün yaptığı ayrı bir fedakarlık

KAZANMA DEĞİL FEDAKARLIK GÜNÜ

*Vatandaşlarımızın ciddi ilgi göstermesini bekliyorum

*Gayrimenkulün her zaman değerlendiğini bir gerçek

*Bu duruş bazılarını rahatsız ediyor

*Bugün sektörün kazanma değil fedakarlık günü

*Vatandaşımız her zor süreçte devletin yanında oldu bu önemli duruş

*Biz böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez

*100 günlük eylem planı hazır


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