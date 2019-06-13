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Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatımı yok

13.06.2019 - 11:36
Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatımı yok | Ekonomi Haberleri

Bakan Kurum, İmar Barışı ile ilgili olarak "Herhangi bir uzatma söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar Barışı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum şunları söyledi:

"İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapıları ilgilendiriyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019 tarihinde İmar Barışı'na başvuru süreci tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma söz konusu değil. 10 milyon 79 bin vatandaşımız da imar barışı sürecinden yararlandı. İstanbul’da 1 milyon 747 bin kişi İzmir’de 811 bin kişi başvuru yaptı."


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