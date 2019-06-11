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Bakan Kurum: İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik

11.06.2019 - 15:52
Bakan Kurum: İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik | Ekonomi Haberleri

Bakan Kurum "15 Haziranda imar barışı başvuru sürecimiz tamamlanıyor. Ödemelerimizde 30 Haziran sürecinde tamamlanmış olacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eyüpsultan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum'a Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'de eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Kurum, imar barışı ve kentsel dönüşüm hakkında bilgiler verdi.

“BUGÜNE KADAR İMAR BARIŞINDAN YAKLAŞIK 10 MİLYON VATANDAŞIMIZ FAYDALANDI”

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İmar barışında son 4 güne girildiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik. 15 Haziranda imar barışı başvuru sürecimiz tamamlanıyor. Ödemelerimiz de 30 Haziran sürecinde tamamlanmış olacak. Bugüne kadar imar barışından yaklaşık 10 milyon vatandaşımız faydalandı. 19 milyarın üzerinde bir bedeli yatırdılar. Tabi imar barışı ile birlikte vatandaşımızın mülkiyet sorunlarını elektrik, doğalgaz, su alabilmelerine ilişkin sorunlarını çözmek amacıyla bu sürecini hep beraber işlettik. Gelinen süreçte 10 milyon vatandaşımızın bu problemlerini çözme sürecine hep birlikte gitme sürecine gitmiş olduk. Artık son 4 günde de vatandaşımız yine yoğun bir şekilde bu başvurularını gerçekleştiriyorlar. Bu başvuruların bitmesine müteakip de artık ikinci aşamada da mülkiyetlerine geçerek problemlerini de çözmüş olacağız. Tabi imar barışının bir başka olumlu etkisi de şu olacak. Bugün Eyüpsultan Belediyemizde vatandaşımızın hazine mülkiyetine ait yerlerde yıllarca yaşadığı ancak mülkiyete konu olmadığı alanlara ilişkinde kentsel dönüşüm sürecinde kendilerinin bir mülkiyeti olmuş olacak. Bu mülkiyet dahilinde de kentsel dönüşüm projelerine girmiş olacak” diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 2 BİNİN ÜZERİNDE KAÇAK YAPIMIZ VAR”

“Türkiye'de 2 bininin üzerinde kaçak yapımız var” diyen Bakan Kurum, “İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapılarımızı ilgilendiriyor. Diğer taraftan da tüm Türkiye geleninde yaylalarımızda, köylerimizde yine sit alanlarımızda yapılan kaçak yapılarında takibini yapıyoruz. Rize'de ki kaçak yapıların 21 adet kaçak yapını yıkımını gerçekleştiriyoruz. Tebligatların uzun sürmesi sebebiyle yıkım bugüne ertelendi. Bugün de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kaçak yapılara ilişkin Türkiye'de yapmış olduğumuz tespitlerde 2 bininin üzerinde kaçak yapımız var. bu kaçak yapıların tespitini yaptık. Süreç içerisinde de yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Doğal güzelliklerimizin de harap edilmesine Müsaade etmeyeceğiz. Onlar bize bir emanet. O emanetleri de en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.

“300 BİN KONUTUN YÜZDE 10'U BAKANLIK OLARAK KALANINI DA ÖZEL SEKTÖR ELİYLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Kentsel dönüşümün bir kısmını özel sektörle birlikte gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Kurum, “ Hedefimiz her yıl 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmek. Aynı anda 50 bin konutun dönüşümünü de yakın bir zamanda başlatıp acil öncelikli dediğimiz alanların dönüşümünü de hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. 300 bin konutun yüzde 10'u bakanlık olarak kalanını da özel sektör eliyle gerçekleştireceğiz. Özel sektöre de yüzde 50'ye kadar faiz vermek suretiyle kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiriyor olacağız” ifadelerini kullandı.


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