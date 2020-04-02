Bakan Ersoy: Mayıs sonuna ertelenecek | Ekonomi Haberleri

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuna ilişkin "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor" dedi.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Bu sene 58 milyon turist hedefimiz vardı.

- İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.

- Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın.

- Tiyatrolar için de destek paketi hazırlandı.

Etiketler