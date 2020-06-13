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Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı

13.06.2020 - 11:50
Bakan Dönmez, TANAP'ın ikinci yaşını kutladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın ikinci yaşını kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'yu bir uçtan bir uca geçerek enerjide merkez ülke olma hedefimize ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine büyük bir katkı sunan TANAP iki yaşında. 'Enerjinin İpek Yolu' kardeşlik ve enerji saçmaya devam edecek. Hep birlikte nice senelere." ifadesini kullandı.


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