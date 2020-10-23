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Bakan Dönmez: Sakarya'da iki, üç tespit kuyusu planladık

23.10.2020 - 13:27 | Son Güncelleme :
Bakan Dönmez: Sakarya'da iki, üç tespit kuyusu planladık | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, Sakarya bölgesinde tespitlerin devam ettiğini ve çalışmaların başladığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 40’a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz." dedi.

Bakan Dönmez "Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.

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Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen sondajlara ilişkin olarak da Dönmez "Doğu Akdeniz'de bugüne kadar somut bir keşif olmadı. Doğu Akdeniz'de sismik grubumuz da sondaj yapmış olduğumuz Selçuklu-1 kuyusunun civarında ilave sismik çalışmalarına devam ediyor, o bölgeden ümitliyiz" yorumunu yaptı.


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