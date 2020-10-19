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Bakan Dönmez: Bu yıl dünyadaki en büyük keşif

19.10.2020 - 13:28
Bakan Dönmez: Bu yıl dünyadaki en büyük keşif | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, Karadeniz'de yapılan keşfin bu yıl dünyadaki en büyük keşif olduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Dönmez Fatih Sondaj Gemisinin çalışmalarından sonra 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını anlatırken denizlerdeki en büyük keşif olduğunu bildirdi.

Bakan Dönmez, "Tuna 1 arama çalışmaları bitti. Bundan sonra tamamlama çalışmaları olacak. Aynı sahada yeni aramalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz burada 40'a yakın arama kuyusu açacağız. Karadeniz'deki arama çalışmalarımız yabancı şirketlerle beraber 2000'li yıllarda başladı. O tarihilerden bu zamana kadar 33 bin metre kare sismik arama gerçekleştirdik" dedi.

GAZ KULLANIMI 2023 YILINDA VATANDAŞA ULAŞACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan gazın ne zaman vatandaşa ulaştırılacak sorusu üzerine " Çalışmalara tam gaz başladık. 2023 yılında vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi. 

Bakan Dönmez'in açıklamalarından notlar;

Şu an çalışmaları kendimiz yürütüyoruz. Ancak dünyanın her yerinde olduğu gibi teknolojik ekipmanların tedariği için yurtdışı firmalardan da destek alınabileceğini belirtti.


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