Bakan Albayrak'tan 'yaptırım' yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yanlışta ısrar edilse bile etkisi sınırlı olur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararının kabul edilebilir olmadığını, ABD ile sürecin diplomasiyle sonuçlanmasının öncelikleri olduğunu ancak yaptırımlarda ısrar edilmesi durumunda Türk ekonomisine etkinin sınırlı olacağını belirtti.

Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir" dedi.

"Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır" diyen Albayrak, gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik atakların da kısa dönemli olduğuna dikkat çekti. Albayrak, "Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır" dedi.

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Mevcut makroekonomik veriler ışığında, bütçe disiplini, enflasyon ile mücadele, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleri için kapsamlı çalışmaların hali hazırda başlatıldığına da değinin Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda paydaşlarımızla yaptığımız istişare toplantılarında elde ettiğimiz verileri de dikkate alarak, Orta Vadeli Programımız için ilk toplantımızı hafta başında gerçekleştirdik. Program hazırlığı devam ederken, ekonomik dengelenme için gerekli görülen bir dizi adımı ve bütçe disiplini kapsamında bazı tasarruf tedbirlerini de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Diğer yandan, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için görüşmelerimiz pozitif şekilde ilerlemektedir."

Albayrak ekonomik dengelemenin akabinde, Türkiye ekonomisinin "sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından" ve "Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden" kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini de söyledi.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.