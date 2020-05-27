Bakan Albayrak'tan 'swap' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Swap anlamında birçok ülke ile görüşüyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Dünya tarihinin en önemli süreçlerinden birini yaşıyoruz. Biz 2 yıldır çok büyük yapısal dönüşümlerden geçtik. Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkileyecek şekilde çok önemli paketler hazırladık.

- Finansal sistemimizi güçlendirmek için çok önemli adımlar attık.

- Bu süreç de geçtiğinde dünyaya kıyasla Türkiye, pozitif ayrışan bir ülke olacak. Yılın geri kalan iki çeyreğinde Türkiye yine pozitif ayrışacak. Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.

- Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz bu salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, yaptığımız tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi.

- Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.

- Hazirandan itibaren normalleşmenin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de başlayacağı bir döneme giriyoruz.

- Türkiye açık ara dünyanın gıpta edeceği performans sergiledi.

- Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlık mücadelesi veriyor. Kur ve faiz denkleminde uzun yıllar tam bağımsız olamadı.

- Türkiye üretim odaklı yeni bir ekonomik modele geçiyor.

İÇ PİYASAYI NORMALLEŞTİRECEK PAKETLERİMİZ OLACAK

- Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak.

- Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Türkiye'de artık son 2 yıldır daha farklı bir sürece girdik. Milli ekonomi politikasında önemli adımlar attık.

- Son bir yılda Türkiye'de kimse döviz borçlanmıyor.

- Biz burada olduğumuz sürece bu ülkenin anahtarı bu milletin elinde alacak. Bu ülkenin başında bu lider olduğu sürece... Türkiye ekonomide demek ki ilk defa bu kadar doğru işler yapıyor.

- Türkiye üretim odaklı yeni bir ekonomik modele geçiyor.

- Ne faiz, ne borsa ne de kur raydan çıktı.

SWAP TARTIŞMALARI

- Swap kelime anlamı olarak takas demek olsa da, ülkeler arasında olması farklı tanımlara çıkıyor.

- Özellikle 13 Ağustos macerasının olduğu süreç, bugüne kadar geldi. Önemli konu şu: Dünyada hiçbir ülke finansal güvenlikten bahsediyorsa, piyasasını manipülatif süreçleri kontrolsüz bırakmaz. Manipülatif girişimlere karşı dünyanın her yerinde tedbirler alınır.

- Swap anlamında birçok ülke ile görüşüyoruz. Swap yapmak isteyenler İstanbul'un borsasında daha avantajlı şekilde yapsınlar.

- Türkiye ilk defa ekonomik güvenliği için tedbirler alıyor.

TÜRKİYE BÜTÜN BUNLARI KENDİ İÇ GÜCÜ İLE ALT ETTİ

- Terör konusu, sağlık konusu, mülteci konusu. Dünyanın son dönemde karşı karşıya kaldığı 3 büyük sorun. Şu süreçte Türkiye bütün bunları kendi iç gücü ile alt etti.

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