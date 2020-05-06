‹ Önceki Haber ABD özel sektör istihdamında tarihi sert düşüş ABD özel sektör istihdamında tarihi sert düşüş Sonraki Haber › New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı

Bakan Albayrak'tan 'swap' açıklaması

06.05.2020 - 17:09 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak'tan 'swap' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

- Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum

- Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor

- TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefi yok

- Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli

- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.

- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız

- Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim

- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor

- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum

- Yılın son çeyreğinde toparlama bekliyorum

- Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.571 Değişim: -0,17% Hacim : 11.374 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.069 06.05.2020 Yüksek 99.280
Açılış: 98.886
7,2012 Değişim: 0,03%
Düşük 7,1808 07.05.2020 Yüksek 7,2045
Açılış: 7,1992
7,7819 Değişim: 0,10%
Düşük 7,7461 07.05.2020 Yüksek 7,7914
Açılış: 7,7743
390,36 Değişim: 0,01%
Düşük 389,29 07.05.2020 Yüksek 390,55
Açılış: 390,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.