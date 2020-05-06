Bakan Albayrak'tan 'swap' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

- Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum

- Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor

- TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefi yok

- Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli

- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.

- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız

- Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim

- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor

- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum

- Yılın son çeyreğinde toparlama bekliyorum

- Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir

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