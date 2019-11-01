Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi'yle ilgili açıklama | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı" şeklinde açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan İVME Finansman Paketi'yle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" dedi.

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