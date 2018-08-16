Bakan Albayrak'tan IMF açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde, "IMF ile bağlantıya geçme, işbirliği planımız yok" şeklinde açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 4 bini bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verildi. İşte Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara verdiği mesajlar:
*Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız
*Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız
*Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz
AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK
*Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok
*Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda
*Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı
*FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık
SEKTÖRE DESTEĞE DEVAM
*Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz
*Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçla ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si
*Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz
*Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız
MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
*Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
*Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek
*Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz-
*İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında
*Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor
*Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak,sermaye kontrolleri hiç biraz zaman gündemimizde olmayacak
*Güveni artırmak için her tülü adımı atacağız
*Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil
BİR IMF PLANI YOK
*Bir IMF planı yok
*Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık
*Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri
HARCAMALAR KISILACAK
Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz
*Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira
*Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil
HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ
*Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor
Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli
*Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz
*Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak
EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLANACAK
*Bir kaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız
*Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalacağız
*Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz
*ABD yaptırımları sorunu ile bir çok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli
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