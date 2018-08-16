Bakan Albayrak'tan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde, "IMF ile bağlantıya geçme, işbirliği planımız yok" şeklinde açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 4 bini bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verildi. İşte Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara verdiği mesajlar:

*Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız

*Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız

*Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz

AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK

*Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok

*Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda

*Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı

*FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık

SEKTÖRE DESTEĞE DEVAM

*Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz

*Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçla ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si

*Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz

*Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

*Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

*Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek

*Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz-

*İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında

*Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor

*Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak,sermaye kontrolleri hiç biraz zaman gündemimizde olmayacak

*Güveni artırmak için her tülü adımı atacağız

*Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil

BİR IMF PLANI YOK

*Bir IMF planı yok

*Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık

*Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri

HARCAMALAR KISILACAK

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz

*Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira

*Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil

HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ

*Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor

Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli

*Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz

*Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLANACAK

*Bir kaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız

*Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalacağız

*Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz

*ABD yaptırımları sorunu ile bir çok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli