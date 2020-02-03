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Bakan Albayrak'tan İmalat PMI değerlendirmesi

03.02.2020 - 10:16
Bakan Albayrak'tan İmalat PMI değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51.3 oldu. 2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.

 


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