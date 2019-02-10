Bakan Albayrak'tan gıda fiyatı mesajı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak Twitter'dan tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için yapılacakları duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan seracılık, tarımsal üretim ve gıdada fiyat istikrarı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak Twitter'daki açıklamasında; "Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun. Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz" ifadesinde bulundu.