Bakan Albayrak'tan enflasyon rakamları değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak'tan enflasyon rakamları değerlendirmesi
Bakan Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" şeklinde değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" şeklinde belirtti.
Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Haziran 2019
Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız. pic.twitter.com/Fpha3AeQzD
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