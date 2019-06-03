Bakan Albayrak'tan enflasyon rakamları değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" şeklinde belirtti.

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.



Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız. pic.twitter.com/Fpha3AeQzD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Haziran 2019

Etiketler