Bakan Albayrak'tan 'enflasyon' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomik dengelenme hedefimiz çerçevesinde temel hedefimiz olan enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alıp hükümet olarak güçlü mali politikalarla gerek Merkez Bankası gerek tüm paydaşlarımızla birlikte 2019 yılı enflasyonla mücadelede çok güçlü bir yıl olacak" açıklamasında bulundu.

Dördüncü Reform Eylem Grubu Toplantısıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak açıklama yaptı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

* Gümrük birliği görüşmelerinin yeniden başlaması çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

* Vize serbestisinde 7 kriter vardı altıya düştü. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

* ABD’den beklentilerimiz var. Bu çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz.

* Önümüze siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz.

* Evrensel norm ve standartları biz temel almaya devam edeceğiz. AB’ye üye olalım olmayalım reform AK parti iktidarlarını önceliği olmuştur.

* Yeni hükümet sisteminde de reformla Türkiye’nin önceliği olmaya devam edecektir.

ADALET BAKANI GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI'

* 23-24. fasıllarında yargı, adalet, özgürlük temelli başlıkları masaya yatırdık.

* Daha güçlü hukuk sistemi daha güçlü demokrasi ve hükümet demektir. Önümüzdeki föne, yargıya güvenin hızlanacağı ve yargıya güvenin artacağı bir dönem olacak.

* Yargı reformu strateji belgesini güncellemeye karar verdik.

* AB insan hakları ihlallerini önleme sözleşmesi güncelleyeceğiz.

* Bu süreçte AB şile olan diyaloğuma artırmayı hedefliyoruz

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI

* Toplantı boyunca vize serbestisi olsun gümrük birliği güncellemesi olsun bu çok önemli, çok önemli detayların konuşulduğu verimli bir toplantı oldu. Bildiğiniz gibi ABD tarafından Türkiye ekonomisine karşı bir süreç başlatıldı.

* Birçok kesimin malum olduğu üzere tamamen siyasi saiklerle yapılan bu saldırılar sonrası Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden gayet olumlu açıklamalar sonrası bir süreç gelişmeye başladı.

*Bankalarımız ve reel sektörle birlikte adımlar atmaya başladık.

*Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları kısa ve orta vadeli hedeflerimiz açısından oldukça olumlu bir gösterge ortaya koydu.

*Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığına kıyasla yüze 33 civarında gerileme görüyoruz bu çok önemli.

*Cari açığı azaltmak temel hedeflerimizden biri.

*Yaklaşık 5,5 milyon mükellefimizden 60 milyar TL’den yüksek bir rakam yapılandırıldı. Çok güzel ve başarılı bir süreç olduğunu ortaya koyuyor.

*Ekonomik dengelenme hedefimiz çerçevesinde temel hedefimiz olan enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alıp hükümet olarak güçlü mali politikalarla gerek Merkez Bankası gerek tüm paydaşlarımızla birlikte 2019 yılı enflasyonla mücadelede çok güçlü bir yıl olacak.

*2019 yılı Türkiye ekonomisi açısından çok daha güçlü bir yıl olacak.