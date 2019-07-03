Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden enflasyon değerlendirmesinde bulundu. Albayrak yaptığı açıklamada, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" dedi.