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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

03.01.2020 - 12:50
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Albayrak açıklamasında şunları söyledi:

"Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız.

2019’da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."


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