Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız" diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. pic.twitter.com/WHR0kCM2e1 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 4, 2019

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