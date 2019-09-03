Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak, "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" şeklinde açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." şeklinde açıkladı.
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