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Bakan Albayrak'tan Ekonomik Güven Endeksi değerlendirmesi

30.07.2020 - 10:42
Bakan Albayrak'tan Ekonomik Güven Endeksi değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, Ekonomik Güven Endeksi'yle ilgili "Yeni normalde adım adım Türkiyenin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklanan Ekonomik Güven Endeksi'yle ilgili "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiyenin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 

 


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