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Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi

11.10.2019 - 13:58
Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, "İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca duyurulan ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Cari dengedeki başarılı performansın sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız."


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